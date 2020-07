Au tribunal de Mons pour violences et menaces envers son ex-compagne et son père

Lionel, 24 ans, comparaît détenu devant le tribunal de Mons. Il est prévenu de coups à son ex-compagne, ainsi que de menaces via les réseaux sociaux et de harcèlement envers elle. Et aussi de menaces et harcèlement envers le père de cette dernière, et bris de sa porte d’entrée.

****** ****** ******** ******* *** **** ** *** ************* ** ***** ** ******** ** * *** **** ****** ****** ** ******** ** ********** **** ** ******* ** ************ *** ** ****** ** ***** *********** ** **** ***** ** ******** ** ** **** ****************** ***** ****** ** ******** ** ***** ****** **** ********* ****** ** ********* *** ***** *** *********** ** ******* ** ********* ******* * **** ****** ** ****** ** ********* ** ****** ***** **** ** ***** **** * *** ** **** ********* *** ********* ** *** ** ******* ** **** ******** *** ******** ****** ** ***** ******* ******* ***** *** ****** ** ******* ******* ****** ********************* ** ***** ** **** ********* ** *********** *** ******** *********** ********* *********** **** ****** ** ********** ** ********** ** *** ***** ************* ** **** ***** **** ************** **** ***** ******* * ** ****** ********** ****** ** *** ** ******** ** **** ***** ******** ** ** **** *** ******* *** ********* ***** *** ***** *** ******* ****** ******** ****** ** ********* ********** * * ** ** ********* ** ******************** ** **** ***** **** ** ******* ******* ******** *** ************ *** ***** ** ** ********* ** ** ********* ** ** ** ***** ********* ** ********* ** ******* ******** * *** ******************* ********** **** ** ******************** *** ******* ******** * ** ** **** ** ***** *** ** ************ *** ** ******* ** ******* *** ** ** *** ********* ** ** * **** **** ********* ************ ******** *** ********** *** ****** *********** *** ** ****** ** *** ***** ** ***** * ** ** ********* **** ****** ****** **** ** ******* ** ************ ** *** ******* *** *** *** ***** ** *** ** ** ****** ** *** ****** ** ******* ************ *** ** ****** ** ****** ** ***** **** ************* ****** ************* ************* ***** *** ****** ** **** ** ** **** ** ********** ***** ** **** ******* ******* ***** ************* ** ** ******** ** **** ********** ** ***** ** ** **** ******* ******* *** ********** ******* ****** ** **** *** ******** ** ***** ** ******* ****** *** ***** ******* ** *** ********* ********** ** *********** *************** **** ** ***** *** ***** *** ***** ******** ************ **** **************** ** * ****** **** ******* * *** ***** ********* ** *** ***** ****** **** ** ***** ** ** ***** ******** ** *********** *** ********* **** ** ***** ***** *** ***** ** ******* ******* ** * ***** ****** ** ***** ************ ** ** ******** **** **** *** ******** ********** *** ***** ** ** ******** ********* ***** ****** ** ****** ****** ******** ** ***** ** *** ** * **** ***** ** ******* * ** ***** ***** ********* ******** ***** **** ***** *** ********** * *** **** ************* ** ******** ** ************** ****** **** ******* *** ************* ** ******* *** *** ****** ****** ********** **** ** ******** ** ******* **** *** ************ *** **************** ** ** ****** ** ***** *** ************ ** ** ******** ** ** ************ ************* ** ****** *************** ******* **** *** **** ******* *********** ************* ** * ****** *** ****** ************ **** *** ***** ********* ************* ** ***** ** ** ***** ************ ******** *** ** *****