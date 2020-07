Le tribunal de Mons engage des huissiers audienciers

Que l’on soit victime ou justiciable, entrer dans un palais de justice pour y affronter un procès n’est jamais facile à appréhender. On est alors soulagé d’être accueilli par des huissiers et huissières d’audience. Ces hommes et ces femmes sont une oreille à votre écoute, un relais humain qui vous rassure, vous oriente, fait le relais entre vous, votre avocat(e), le ou la juge…