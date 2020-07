Colfontaine: cinq ans ferme pour avoir battu et violé une femme

Cinq ans d’emprisonnement ferme, et à cette issue, une mise à disposition du tribunal d’application des peines pour 10 ans. Et une déchéance, pour 5 ans, de ses droits civils et politiques. C’est dire si le tribunal de Mons a été intransigeant envers André, quinquagénaire. L’homme devait répondre de viol et de coups sur sa copine éphémère.

*** ******** ** ***** ** ***** ** ***** ** ******** **** ** * ********* *** ***** ** ** ****** *** ***** ***** ***** ** ** ********** ******** ** ** ******* ******** ****** ******* ***** ***** ** ** ********* ** ** ******* ** ***** ****** ***** ** ****** ******* ********************** ** ***** ******* ** ** ******* ***** *** *********** ** *********** **** ** ******* ** ******** ** ** ********* ********** **** ***** ***** ***** ******** ********* ** *** ****** **** ** ******** **** *** ***** ** ****** ** ** *** ** ***** ****** ***** ** ****** ****** *** * ********* ****** ****** ** ********* ********* ** ** ******** ****** ****** ***** *** ***** ** ** ******* ******** ******** ********* ******* * ** **** * ****** ******* ** * **** ********* *** ********* ****** ** ****** **** ****** ******** ** *** ************* ** ** ******* ******** ** ****** *** **** ***** ** **** *** **** ********* ** **** ***** ******** ********* ******* ** ****** **** *** *** ** ****** ******* *** * ********* ****** ** ** ******* ** ******** ************* ** ****** *************** ** ********* *********** ** ** ****** ****** **** ********* * ******* **** *********** ****** ** ********* ** **** ******* ** ********** ***** ********* ** **** ****** ** ************ ** **** * ***** ****** ******* **** ***** ***** ***** ******** ** ************ ** ******** ** ** ******* ** ******** ** *** ******* ******** ******* ** ************* ** ** ******* ***** ** *** **** ******** ******* **** * ** ******* ************** ****** ******* ***** * ****** ******* *********** ******** * ** * *** ***** ** ************ ****** ************** ************* ** *********** ** ************ ** ** ***** ** ****** *** *** ** ****** ***************** ********** ********** ******** ******** ***** **** ***** ** **** ************* ** ******** ** ** **** *** * ** ** ******* ******* ** ** ********** **** ** *** ******* ****** *** ** ** ******* ****** ******** ** **** **** *** ********* *** * ******* *********** ********* **** ****** ************ ** ******** ******************* ******* ***** *** ******* ** *** ******* ** ***** ** ******** ** ******* ********* ******* ** ******** ****** **** ************ ******* ********** ** *********** ** ******** ** *********** ** ******* ****** ** ****** *** ******* ***** * *** ** **** *** ** *********** * ** ** * **** ****** ************* ** ******** ** *** ****** ** ************* ** ****** ****** ******* ******** *********** ******* ** ** **** **** *** ** ****** ********** ********** ** ** ******* *** *********** * ** ***** ******* ********* ************* **** ****** ********* ********** **** ** ***** ** ******** *** ************* **************** ** ********** ** ********* ******* ** ******* ***** ****** * *** ****** ** ******** *** ***** **** **** ***** ** ***** ** * ****** *** *********** *********** ** ******* ***** ******* ***** ******** *** ********* ** ********* ** ********* ******** ******* ********** ** *** ******* *******