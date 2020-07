Jurbise: furieuse, J. Galant invite les ministres Di Rupo et Henry sur la route d’Ath

La route d’Ath : une voirie de plus en plus encombrée. - E.G.

Trop c’est trop ! La bourgmestre de Jurbise, Jacqueline Galant a appris avec stupéfaction et dépit que le projet de sécurisation de la route d’Ath ne fera pas partie du nouveau Plan infrastructures wallon. Ce projet, attendu depuis plus de 20 ans et qui figurait au Plan infrastructures 1 prévoyait la sécurisation du carrefour du Dragon jusqu’au carrefour de Masnuy, soit un tronçon de 3 kilomètres. Montant de l’opération? 2 millions d'euros.