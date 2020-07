Quévy: plus de 3.000 véhicules ont été scannés

Ces 1er juillet et 6 juillet, la zone de police de Mons a mené des actions de sécurisation en zone frontière, du côté de Quévy, en collaboration avec le service taxes de la région wallonne. Plus de 3.000 voitures ont été scannées via le véhicule ANPR.

