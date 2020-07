Football: divorce consommé entre les Francs Borains et Hedy Chaabi

Il s’attend à bientôt changer de maillot et de couleurs. - E.G.

Après quatre belles saisons et deux montées, l’aventure d’Hedy Chaabi aux Francs Borains va sans doute se terminer, un peu brusquement. La séparation n’est pas encore actée, mais le joueur et le club ne semblent plus sur la même longueur d’onde…