Port du masque: les maïeurs des Hauts-Pays ont eu raison 2 mois avant le fédéral

Dans les communes des Hauts-Pays (Hensies, Quiévrain, Dour et Honnelles), cela fait déjà deux mois que les masques sont obligatoires dans les lieux publics clos et les magasins. Les bourgmestres avaient même été rappelés à l’ordre par le fédéral, via le gouverneur du Hainaut. On voulait leur faire abandonner leur décision!