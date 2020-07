Huit millions d’euros accordés pour réaliser le contournement d’Hornu

Objectif : réduire le trafic voitures et camions sur la N51 - Photo NE

Cette fois c’est fait, le contournement d’Hornu se fera bel et bien. Le dossier a été abordé et décidé ce jeudi par le gouvernement wallon. Le ministre-président Elio Di Rupo et le ministre de la mobilité Philippe Henry relancent donc le contournement d’Hornu. L’objectif est de transformer la Nationale 51 (Mons, Jemappes, Quaregnon, Hornu, Quiévrain) en une voirie où les «bus à haut niveau de services» seront prioritaires.