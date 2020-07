Mons-Borinage: EpiCURA développe une clinique pour traiter la sclérose en plaques

Le centre hospitalier propose désormais à ses patients une clinique de la sclérose en plaques. En Belgique, on dénombre 14.000 cas de SEP et de plus en plus sont détectés dans notre région. Cette maladie invisible qui se développe surtout chez les personnes âgées entre 20 et 40 ans, est l’une des premières maladies handicapantes chez l’adulte. Le but de cette clinique sera d’assurer une prise en charge complète des patients.

