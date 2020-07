Mons: deux nouveaux jeux de piste d’été qui démarrent de la Grand’Place

En mai dernier, le professeur de gym Fabrice Myant avait lancé son propre jeu de recherche dans les sentiers du village de Ghlin. Le but était de retrouver le voleur de la lance de saint Georges. Plus d’un millier de personnes avaient pris part à ce défi. Cette fois-ci, Fabrice, en collaboration avec la ville de Mons, a créé deux nouveaux jeux. Le premier «Tous à l’arène» qui concerne le Doudou a débuté ce 4 juillet, tandis que «La boussole» commencera ce samedi 11 juillet et partira de la Grand Place de Mons.

