Le gaz hilarant va être interdit dans les cinq communes du Borinage

Au conseil communal de ce lundi, la commune de Saint-Ghislain a interdit l’utilisation et la consommation de protoxyde d’azote, appelé gaz hilarant, sur la voie publique. Les quatre autres communes du Borinage vont faire appliquer la même ordonnance. La police boraine et les bourgmestres ont en effet décidé de réagir après les découvertes de plus en plus fréquentes de cartouches vides.

