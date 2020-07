Une prime de 1.000 euros pour chaque commerce quiévrainois!

Dans un contexte budgétaire difficile, les autorités quiévrainoises ont décidé de faire un geste pour les commerçants durement touchés par la crise sanitaire et les mesures de confinement imposées. Une prime unique de 1.000 euros sera octroyée à tous les indépendants ayant leur siège social et leur siège d’exploitation sur le territoire de Quiévrain. L’impact budgétaire de cette disposition est estimé entre 150 et 200.000 euros.

