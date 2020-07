Incendie à Cuesmes: les funérailles de Jean-Claude Lardinois ont lieu ce jeudi

L’écrivain et éditeur montois Jean-Claude Lardinois, 58 ans, est décédé ce dimanche. Il a été retrouvé mort chez lui. Il a mis fin à ses jours après avoir bouté le feu à l’habitation. Il avait créé la maison d’édition du Rapois en 2015. Mais fin 2019, à cause de problèmes financiers, les Editions du Rapois ont fermé. «Il n’avait plus de contacts avec personne», regrette Alain Cardon, le dernier auteur qu’il a édité. Ses funérailles sont prévues ce jeudi.

****** *** ******** *** ******* *********** ********* * ****** ***************** *** ***** ** *** ********* ** ****** ** ****** ************ ** ****** ******* * *** **** ***** ** ***** ** ********** *********** ** **** ************ ** ********** **** ********* ******** *** *********** ** ** **** ** ***** ** ** ****** ********* *** ****** ***** ****** ** ****** ********** ** ********* **** ** ****** * **** *************** ** ** ********* *** ** ***** ******** ********* **** ******* ** ****** ********* ***** **** *** ****** ***************** *** *************** ** ***** ********* **** ********* ***** ******* ** ****** ****** ****** ******** ********** ** ********* ** ****** *** ********** ** ******** *** ********** ******** ********** *** ************* ********* ****** ** *** ****** *********** *** ***** *********** **** ** ******* ** *** ****** ** ****** ******* ******** ****** ******** *********** *** ********* **** ********* ********** **** ** *********** ** ******* *** ******** ** **** **** ********** ********** *** ****** ** ******** ** **** ****** ******* *** ********** **** ************ ************ ******* ** ******* ** **** ** ***** ****** *********** ********* * ***** ********** ** ******* ******* ** * *********** *** ** *** ** ********* ***** ** ****** ** ********* ** ***** * ****** ***** ***** ** ** ******** ****************** **** *********** ***** ****** *** ** ******* ****** ** ***** ***** ******* *** *** ********* ** ******* **** *** ***** ********** ********** ** *** ****** *** ** ******* *** ****************** ******************* ****** ******** **** *** ***** **** ** ******* **** ** ***** ****** ******* ** ** *********** *** ** ****** **** ** ***** *** ******* ** ********** **** ** *********** ********* ******* *** ********* ** ****** *** ******* ** ** ******** ** ********* ********* ** ******* ** ********** ********** **** *** ** ******** **** ** ****** ** *** ******** ******* ******** ****************** ******** ***** ******* *** * ***** ***** ****** ** *********** ********** ********** ** ****** ***** ******* **** ** ****** ** ****** *** ***** ** **** *** ************* ** ***** ******** ** ****** ** *** ******** ** ******** **** ** ******* ***** ****** ** *** ******** ** ** *********** ** ***** ***** *** ******* ******** **** *** ****** ** ********** ****** **** *** *********** *********** ****** ********** ****** ** ** ****** ** ***** ******** ******* *** ***************** ******** ***** ******* ************* ** ********************** *** ********** ************** ********** *** ** **** ********* **** ********** ** ****** **** ****** ** ******* *** ***** ****** *********** ** ********** *** ************ **** ********* ******* ** ****** ****** ****** ** ** ****** ***** *** ********* ************** ****** ***** ****** ** **** *** ****** *** ** ***** ********** ***** ********** *** ************** ** ******* ******** ** ***** ****** ** **** ******* ** ***** ** * *** **** *** ***** **** ****** ** ****** ****** ************* ** ****** ***** *** *** ******* ** ************ *** ******** **** **** ********** *** *********** *********** ******* ******** ** ************************ **** *********** ********** *** ******** ** ****** ******** *** ******** ** ****** **** ******** ** *** ******** ****** ** ********** *** ********* ** ****** ***** *** ********** ******** * ********* *********** ********* **** *** ********* ********** ** ***** ** ************ ********* ** **** ****** ******* ********* **** ** ******* **** **************** **** ** ********** *** ********* ********* ** ********* ** ** *** ***** ************ *** ****** ** ********* ** **** ****** ********* ********** ***** ***** ** **** ****** ********* ** *** ****** ******* ****** ** *** ************ ** *********** ********* **** ******** ** ****** ** **** ** ************ ** ***** ****** **** ******** **** ******** ** ********** ** ******** ** **** ******** ** ****** ** ******* ******* ** ************* ** ******** ** ** ** **** ** *********** ****** *** *** ** ****** ** ********