St-Ghislain: un groupe de coureurs se forme, leurs chiens les accompagnent

C’était la première sortie d’Anthony ce mercredi. - COM.

Envie de décompresser avec son chien? C’est désormais possible à Saint-Ghislain! Anthony Cantigneau, 34 ans, a eu l’idée de former un groupe de canicross. Le concept est simple: courir accompagné de son chien. La première sortie était ce mercredi. Les prochaines auront lieu mardi et jeudi prochains.