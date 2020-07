Dour: le passager de l’auto reçoit un coup de couteau et finit dans le coffre!

Un avis de disparition circulait, ce mardi, sur les réseaux sociaux. Deux hommes, M. D. et D. M., ne donnaient plus signe de vie et cela inquiétait considérablement leurs proches. C’était en fait lié à une scène d’une extrême violence. Cela s’est passé dans une voiture à Dour. La victime, M.D., a terminé dans le coffre après avoir reçu un coup de couteau...

*********** ******* ***** ** *** **** **** *** ******** ** ****** * ***** ********** ********* ********* *** ****** ****** ******* ** ******** **** ** ******* ** ****** *** ******** ************** ** ***** ** ******** ** ** ******* ** *********** ********** ** ** ****** ** ******** **** **** *** **** ** *** ***** ********* ****** *** *********** ** ***** *** ******** * ***** ******* *** ** **** ** ****** *** *********** ** ******* ** **** * ***** ****** *** ***** ** ******** ** ***** ****************** ********** ******* * ***** *** ** ************************ ***** ** ******* ** ***** **** ****** ******** **** ** ******* *** *** ********* ** ***** *** ** ***** ** ********** * ******** ** **** ** ******* ** ********* *** ******* ***** *** ***** ***** ** ** ****** **** ** ****** ** ** ******** *** ********* * ********** ** ** ********* ********** ** ** ******** ********** ************ ** *********** *** ** ******** * ***** ******** ***** ********* ** ****** ****** *** ***** ********* ******** ****** **** ** ********* **** **** **** ** **** ** ******* *** ****** ** ************* *** ***** ** **** *** ** ******* **** ** ** *** **** ** ***** ** ***** *** ********* ************ ********** ** **** *** ************** ** *** ** ***** ** ***** ******** ********** ** **** *** ***** ** ** **** ***** ****** ** ***** ** ******* **** ** ************* ** ****************** ********** ** **** **** ** **** **** ****** **** *******************