Vignoble de Sirault: trois vins blancs en septembre et un mousseux en décembre

Plus d’un an après avoir sorti son premier vin blanc, le Vignoble de Sirault (Saint-Ghislain) s’apprête à lancer trois vins blancs et un vin mousseux sur le marché. Une bonne nouvelle pour les amateurs de vin local. La mise en bouteille est prévue pour la deuxième quinzaine du mois d’août et la mise en vente dès septembre prochain. La dernière interrogation porte sur le nom de ces futurs breuvages; après avoir créé «La première vendange» l’an passé, la coopérative est toujours indécise quant aux futures appellations.

