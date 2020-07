Colfontaine accueille la première fête foraine d’après confinement!

Dès ce samedi et jusqu’au 12 juillet prochain, il sera possible de profiter à nouveau des attractions d’un champ de foire. Parmi les manèges présents sur le parking de l’espace Magnum à Colfontaine: autos tamponneuses, pêche aux canards, attractions fortes, barbes à papa, churros et même une buvette. Les foires étant de nouveau autorisées, les forains démarchent déjà les bourgmestres pour trouver leurs futurs points de chute de l’été.

