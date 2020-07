Le cinéma Imagix rouvre ses portes, après 3 mois, et avec des nouveautés!

01/07 14:00 → 01/07 19:00

Une perturbation ondulante active continuera de se déplacer vers l'est. Le temps deviendra généralement sec dès le début d'après-midi dans l'ouest du pays, et dans le courant de l'après-midi dans le centre. Cette zone de précipitations quittera l'est du pays en cours de soirée ; d'ici-là, quelques averses à caractère orageux pourront se développer progressivement dans l'est et le sud-est du pays. Sur l'ensemble de l'épisode, on s'attend à des cumuls de précipitations de 20 à 40 l/m² en 24h (de mardi soir à mercredi soir). Les cumuls les plus élevés devraient toutefois concerner les régions situées au nord du sillon Sambre et Meuse.