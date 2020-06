Borinage: 70 ans de mariage pour Georgette et Adelson

Noces de platine pour les époux Duvivier et Dacheville. - COM.

Adelson Duvivier et Georgette Dacheville ont fêté dernièrement au home La Reposée à Cuesmes leurs noces de platine et ce, pour septante années de vie commune. Événement rare et exceptionnel, malheureusement gâché par la pandémie car les jubilaires n’ont pu être entourés des membres de la famille pour la circonstance. Mais le bonheur se lisait dans les yeux de Georgette et Adelson.