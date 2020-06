Borinage: la police a déjà enregistré 180 délits de fuite depuis le début de l’année

Les délits de fuite sont de plus en plus fréquents. Les chiffres de la police boraine le confirment. Depuis le début de l’année, 180 délits de fuite ont été constatés dans le Borinage. Une dame en a encore été victime ce mercredi dans le zoning de Cuesmes. Alors qu’elle dirigeait vélo à la main vers le magasin Decathlon, elle a été percutée par une voiture. La piétonne s’en sort bien mais l’automobiliste ne s’est pas arrêté et a pris la fuie.

