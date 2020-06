Hainaut: la crise éloigne la venue du constructeur de voitures Thunder Power

Annoncée en grande pompe, l’arrivée de Thunder Power sur l’ancien site de Caterpillar tarde à se matérialiser. Et de plus en plus de monde craint que cela ne se produise même jamais! Décryptage.

***** **** ******* **** *** ******** ********** ** **** ****** **** ** ************ ********** **** **** ********** ** ********* ********* * ********* *********** ***** *** ********* ************ ** ****** ** ****** ***** *** *** **** *** ******** ***** ******* ** ****** *** * ***** ****** ***** ******** **** ** ***** ** ****** ********** *********** ******* ******* ***** *** ************ ************ *** ******** *********** ******* ******* ** ** ******* **** ******* *** ************ *************** ****** ***** *** ******** ** ************ *** ** ** ***** ***** *** ** ********* ****** *********** **** ***** **** *** *********** ***** ** **** ** ********** ** ******* ******** * ** ** *********** **** ** **** ********** ** ******* **** ** ****** ** ******** ********** ************ ********** ** ******* ** ***** ** ****** ** ********* ***** *** ********** ************ **** ***** ************ ** ************ ** ******** ************ ********* ******* ****** **** ***** ** ******* ** ***** ****** ******************* ** ** ********** ** ** ******** ************* ** ******** *** ****** ************* **** ** ********* ** ** ******* ***** ** ** ********* ********* ** **** ****** ********** *** ** ********* ** *** ******* **** ** ******* ****** ** ********* ******** **** ******** *** ****** ********* ** ******* **** ******* ***** ** **** *** **** ***** ** ***** ******** *** ** ** ******* ***** ** ** ******* *** **** ********* *** ** **** *********** ** ******* ******* ** ******* **** ** ***** ******* ********** ************** ****** *********** *** ********** ** ** ***** *********** ** ***** *** ** ****** ****** ********** ***** ************ ** ******* *** ***************** ******* ** ******* ********** *** ** ******* ***** *** *** ** ***** ******* ** ****** *********** ****** ***** **** ** ****** ** ***** **** ********** ** **** *********** ** *********** **** ********** ** **** ******* ****** ** ********* *** ****** ** ***** ** ******* ****** ********** **** **** ******* ************* **** ** **** * ************* **** ** *************** ** **** ********* ******* ** ******* ********** ********** *********** ******* ** ** ****** ******* ******** **** ** **** ** **** ********** **** *** ********* *** **** ********* ** ************** ** ***** ******** ****** ******** ** ******* *********** ***** **** ** *************** ** ****** ******* ******** ****** ****** ** ********** *** *********** ************ *********** ** *** ***** ** ********* ***** ****************** ************** ******** ******* ** **** ** **** **** ***** ** ********** ******* ** ********** ********** ** ****** *** *********** ** ******* ***** ** **** ** ****** *** ** ****** ****** ******** ****** **** ******** ***** ****** ****** ***** ****** ***** ******** ** ** ******** **** ** ******* **** ***** ** ******* ***** ***** ************ ********* ****** ********* ** ************ *** *** ********* ** *** ****** ******** ********** ****** ** ********* ************* ************* ** *** ***** ** ********** ** ************** ****** ***** *********** ** ******** ************* ** ** ****** ** ** **** ********* ************* *************** ********** ********** *** ** ******** ******** ** ************** *********** ** ** ******** ******* *** ** ***** ** ****** *** ****** ********* ** ** ****** *** ********* ********** *** ************ ** ******* ***** **** ********** ** ** ****** ** ****** *** ** ************* ** ************ ****** **** *** *** ********* ** ** **** *** ** ******** ***** ** ****** ** *** ** **** ****** ** ** ****** ******* ** *** ************* *********** ** ********* *** *********** ******** ** ****** *** **************** ** ******* *** ******** ***** ******* **** ** ********** ****** ** *** ** *********