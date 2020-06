Léopold II, «le plus cynique»... Les caricaturistes de son temps ne l’ont pas raté!

Eric Van den Abeele est sans doute le plus grand collectionneur au monde d’objets et de documents concernant Léopold II. Il en a fait un livre, un recueil de caricatures. Sa passion a pris naissance dans son arbre généalogique: son arrière-arrière-grand-père était le médecin et le confident du deuxième roi des Belges. Attention: collectionneur ne veut pas dire admirateur aveugle. Alors, il les taguerait, il les déboulonnerait, lui, les statues de Léopold II?

**** ******** ******************* **** ** ********* ************ **** **** ********* ** ********** **** ********* ** ************ *** ***** ***** ******** ** **** ***** ************** **** ******** ******************* **** ** ********* ************ **** **** ********* ** ********** **** ********* ** ************ *** ***** ***** ******** ** **** ***** ************** *** *********** ***** ******** ****** ** ******** ********* ** ********* ** ********* ** ******** *** *** ***************************** ***** *** ****** ********** ** *********** *** *********** ********* ************ ************* ********** ** ********** ********* ******** ** ** * ******* ****** ** * **** ***** ** **** *** ****** * ***** *** ******** ******* **** ** ***** **** ***** ** ** *** ** ****** *********** ******* ***** ********* ** ******* *** ****** ***** * ******* *** ********** ** ******** ** ************** ** ******* ********** ***** ******** **** **** ***** ** * * ******** ******* *** ********** ********** ********** ******** ** ******** ** **** **** ********* ****** *** *************** ***** ** ********** **** *** *********** *** **** ********* ****** ***** ** ******* *********** ****** ******** *** ******** ****** ***** *** *** ******* ***** ** ***** *** ****** ******** ** ** ********* *** ********* *** *********** **** *** ********** ********** *** *** ****************************** *********** ** ********* ****** ******** ****** ***** ****** ** ****** ********* *** ****** ******** ********** ** ******** *** ** ** ******** ******** ** ************ ** ********* ** **** ****** ** ****** ** ******* ******* *** **** ** ******* ** *** ** *********************** ** ****** ********** *** *********** ** ********* *** ****** *** ** ************ *** *********** ** ********* *** ****** *** ** ************ ** ********** ** ** **** *** ******* *** ******** ** ********** *** ***** ***** ** *** ******** ** **** ** ****** ****** *** ***** ******** ** ** ***** ****** *** *** ******* ************* *** ******* ** *********** ** ** ******** **** ** ** *********** ** ****** ***** ********* ***** ****** **** ** ********* **** ** ***** **** ****** ** ********** ** *** ******* **** *** ******** ************* **** ** ********* ** ***** **** ***** **** ** ********* ************ ** ******** ****** ********** ***** ** ********* ********* ************ ********* **** ** **** ******* ***** ****** ********* ** ** ********** **************** ** ********** ******* ****** **** *** ******** ************** ******* ****************** ** ********** ******* ****** **** *** ******** ************** ******* ****************** ** ** ******** ******* ** ************* ******* ** *** **** *** ************* ** ********* ******* ** ******** ************** *** ********** ** ** ****** ** ****** ** ********** **** ** ****** ************* ********** ******** ** ** ******* *** ********** *** ********** **** *********** **** ******** ** ******** ********** ** ******* ***** ** ***** ** ******** ** ********** ** *** ***** ******** *** ***** *********** *** ********* ** ** ****** *** ** ******** ** ** ****** *** ** ******** **** ** ** ****** ********** ** **************** ***** ** ********** ************ ** ***** ******** ********** *** ******** *** ***** **** ***** ************* ** ** ********* ** ***** ******* ******** *********** ** ******** ** ****** ********* ** ****** ******* *** **** ** ****** ******* ** ****** ******* ** *********** ** ****** ** ***** ************** ************ ** ******* ** ************** **** *** **** ********** ** *** ********** ******** *** **** ** ******** ** ****************************** ****************** ******** ** * ********* ***** ** **** *********** ** ** **** *** ********** ** ** ********* ** ****** ** ****** *** ** *********** *** ** ***** ****** **** ******** ** ****** ***** **** *** ** ********* ** ******** ** *** **************** ************** ** ******** ** **** *** ******* ********* *********** ******* ******* ****** *** ******* **** *********** *** ** **** ******** ******* **** ** **** ***** ********** ** ***** *********** ******* * ****** ** ****** ** ** ******** *** **** *** ********** ************* ** ************ **** ********* ****** ****** ** ****** **** *** *** ****** * ******* ** **** *** ********* *** **** **************** *** *********** ****** ************ *** ******* ******** ********** ******** **** **** *** *************** ** ***** ********* ******* ********** ** ********* ***** ************ ******** ** **************** ********** ******** **** **** *** ************** ** ***** ******** *** *** ****** **** ******* ** ** ********** ** ** ****** *** ** *** ******** *** ** * ******* ********** ********** ******** *** ********* *** ***** ** ***** ******* *** ******* *** ** ****** ************ ** ***** ***** ******* ** ***** ************* *** * ****** ** ******** ********** ******** **** **** *** ************** ** ********** ***** ******** ** ********* ** ***** **** *** *** ****** *** ** *********** ** ***** ********** ******* ****** **** ** *** ******* ********** ** ***** ***** *** ******* ****** ************ *********** **** ***** ************** *** ************ ***** ****** ** ****** * ******** **** ********* Les 60 ans du Congo à Mons ** ****** ** ** ** ********* ***** ****** ** ****** ** ** ******** ** ******* ******** ** ******* ******* ******** ** ***** ************* *********** ***** ****** *** ******** **** ** ****** ** ********** ** ***** ** ***** **** ** ***** ********* *** ********* ** ***** ******** ** ***** ** **** **** ****** ** ***** ** ****** ************ ** ***************** ** ****** **** ** ** ************** ** ********* ******** ** ******* ******* **** *** ********* ** ** ************* * ***** ******* *** *************** ** ******* ** ****** ******** ******** *** *********** **** *************** ** ******* *** ************ ** ****** ** ******* *********** ***** *** ******* ** ****** * ********* ** **** ************* *** ** ****** ****************** ***** * ***** *************** ******* **** ********** **** ** ***** ****** *** ********* ** ***********