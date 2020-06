Honnelles/ Saint-Ghislain: 656.630 euros pour nos infrastructures sportives

26/06 22:00 → 27/06 10:00

Cette nuit, nous prévoyons encore par endroits des averses et des orages, pouvant localement être intenses. Par endroits, ces orages pourraient donner lieu à des pluies abondantes et être accompagnés de grêle et de fortes rafales de vent. Une accalmie temporaire pourrait se dessiner en milieu de nuit mais ensuite, de nouvelles averses orageuses pourront à nouveau de développer à l'avant du front froid qui traversera le pays demain matin.