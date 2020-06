Mons: les artistes manifestent sur la Grand-Place

Plus de 100 jours après la fermeture de leurs lieux de travail à cause de la pandémie, de nombreux artistes et travailleurs du secteur culturel n’ont toujours pas reçu de soutien financier, malgré l’annulation des événements. Pour montrer leur mécontentement et tenter de sensibiliser les élus avant la séance plénière de la Chambre, les artistes ont organisé un «happening».

** ****** ** ** ** *** ************ ************ ** ** ************ ** ******* ******** ************ ****** *********** **** ******* **** **************** ****** ******* *** **** ** **** ******* ****** ******* ************* **** ***************** ******** *********** ********** ******** ****** *********** ********** ****** *********** ** ******** ** ********* ** * ***** ***** *** ********** ****** ** **** ** ****** **** *** ************ ** **** ********* ** ** **** ******* **** ** ************** ********** ***** ********** ** ******* ** ******* ***** ** ********************* ** ********* ****** ********* **** ****** *** ******* ****** ** ***** ****** *********** ************ ** ******* ********* ********** ** ************** ******** ********* *** ******** ** **** ********* *** ******* ** ****** **** ******* ** ***** **************** ***************