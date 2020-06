Angèle et Roméo Elvis au Dour festival en 2021

Les premiers noms du Dour festival 2021 sont connus: Angèle, son frère Roméo Elvis, le rappeur Niska, Amélie Lens, Carl Cox… et plus de 15 autres artistes ouvrent le bal de la programmation. Il faudra attendre l’été prochain pour retrouver le festival emblématique, l’édition 2020 étant reportée d’un an pour cause de pandémie

*** ************* *** ******** ** *********** ** ************* ******************* ** **** ******* ******* ***** **** ********* ** *************** ** **** *** ************ ** ***** ** **** ******** **** ********** ** ********* ********* ** ** ** ************* *************** ** ******** ****** *** ******** *********** ****** *********** ** ******* ** ******* *** **** ******* ** ******* ********* *** ******** **** ******* ************* ****** *** ** ************ **** *** ********* ** *** ** ******** ** **** ** ** ******** ** ***** ** ***** ** ******* ***** *** ******** **** ******* **** ** ************** *********** *** ** ******** ** ************ *** ** **** ***** **** *** ****** **** ** ******** ** ********* ****** *** ******* ** ***** ** ***** ************ ******* ************* *** ****** *************** **** **** ** ***** ** ****** ** *** ****** ********* ***** ********** ** ************** *********** **************** ****** ****** ****** *** ******** ******** ** ***** *** ************* ** ** **** ************** ***** ****** *** ** ********* ***** *********** ********** *** ** **** ****** ** ****** *** ******** ***** **** ******** *** ******* ** **** ******** ** ****** ** ****** ***** *** ** **** ****** **** *** ****** ** *********************** ** ************************* ***** ** ********* ***** **** ** ******* ** ********* ***** ** *** ** ********** ***** **** *** **** ** ****** *** **** ** ****** *** ****** **** ****** ********* **** ** ********* ***** ** **** ***** **** *** **** **** ****** ** ************* ** ***** *** ****** ** ** ***** ** ********* ** ******** ***** **** **** ***** *** * **** *** ***** *** ** ****** ****** ******** **** *** ***** ********* ** ****** *** ******* ** **** *** ******** ******** ** ** ****** ******** **** ***** ** *************** ********** ** ** ****** ************ **** **** ******* ***** ** ****** ** ************** ****** ***** *** *********** *** ************ *** *** ********* ****** ***** *** *********** ********** ***** ***** ** *** ***** ******* ** ** *** ************ ** ***** ************* ******* ** ******* ** ** ** ***** *** **** **** *** ***** *** ***** ****** ****** ** ****** ** *** ****** ***** ********** ** * ************* **** ***** ** ******** *** ***** ******** ***** ***** ** ******* ***** ****** *** **** ** ******** **** ** ******* ** *********** ******* ******** ****** ** *** **** ********* ** ******** ****** ********* ********** ** **** ******* ** ****** ********** ***** ** **** ****** ** ******* ****** ******** ** **** ******** ******* ********* ** *** ********* ********** ********** ************ ** ****** *** ******** ***** ** ****** ***** **** ************* *** ** *** ********* ***** ******** *** ***** ** ****** ** ****** ** *** ***** ***** ************ ***** ***** *************** ****** ***** **** ***** **** ** ****** ** ******** **** *** ************* ** ***** *** ****** ***** ********** ************ *** ******** ***** *** **** ** ***** ** ** **** ***** **** ** **** ***** ******** ** *************** ************ ***** ** *** ************ ******** ****** ***** ** *** ****** ******* ** *** *** ** ****** ***** ** *** ******* ***** **** ** **** ****** *** ****** ******** ***** ** ****** **** ***** ****** ****** ************* **** ****** ************** ** ********* ***** ** ********** ****** ** ** **** ** ** ****** ** ** ****** ******** *** *********** ***** ************* ********* ** ** *********** ***** ********** ** *** ********