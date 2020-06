Le test sérologique le plus fiable au monde est montois!

La société montoise D-Tek a mis au point avec l’aide de plusieurs institutions hennuyères (CHU Ambroise Paré, CHU Tivoli, Materia Nova et l’UMons) un outil majeur pour le diagnostic et la recherche contre le coronavirus. Le test sérologique développé par cette entreprise présente dans le parc Initiatis a la capacité de détecter cinq biomarqueurs du covid-19. Ce qui en fait le test le plus fiable au monde.

