Pourquoi l’étang de nage de Dour et la piscine de Colfontaine restent fermés

Pourquoi l’étang de nage du Belvédère, à Dour, restera-t-il inaccessible aux baigneurs cet été? Alors que son cadre enchanteur fait tellement envie par beau temps, et que cette année plus que nulle autre, nous avons besoin de loisirs sans partir en vacances? Carlo Di Antonio et Emilie Rioda nous l’expliquent. Non loin de là, à Colfontaine, la piscine est toujours en rade. Nouvel horizon espéré pour sa réouverture: 2021…

