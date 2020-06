Mons: l’émouvant adieu à Arnaud, jeune musicien de 26 ans

Arnaud Hermand vivait pour la musique. Joueur de percussions et d’accordéon, comme son célèbre grand-père Willy Staquet, il donnait cours aux académies de Mouscron, de Soignies et de La Bouverie. Il est décédé vendredi dernier, quelques jours avant son 27e anniversaire. Ce mercredi matin, ses funérailles ont eu lieu à la collégiale Sainte-Waudru, à Mons. Ses proches et amis avaient organisé un vibrant hommage à celui qui était amoureux des notes et de Mons.

******* ******** ******* *********** ******** ** **** * ***** *** ******* ******** ** ***** ****** ******** ** *********** ****** ***** ** ********** ** ***** ** ***** ***** ** ********* ** ************* ***** ** ***** ******* ******* *** *********** ** ** ************** ******* ************** *** ****** ** ******* ** *** ********* ** ******* ***** ** ************* ** ** ********* ** ************* ** ******** ** ** ***** ** ********* **** ****** ****** ********** ** ***** ****** ** ****** ******* ******** ********* *** *********** **** ****** *************** ** ** ******* **************** ********* ** *********** ********* ********* **** ******* ****** **************** ******* ** ***** ****************** *** ************ ***** ** **** ******** ****** ***** ** ******* *** ******* **** *** ****** ****** ********* ************** *** *********** ********** ***** *** ***** ******** ********* ************** ** ************ ** ******** ****** *** ******* ** *** **** *** *** ***** ** ******* ******* ** ** *********** ************* ** ***** ** ******* ********** * ********* **** ************* *** ******* ****** *** ********** **** ******** ******* ** ******* ****** ** ************ ** ********** *** ************ **** ** ********** * ******** ** ***** ************* **** *** **************** ** *** ******* ** ******* ***** ******* ************ *** *** **** ********** * *** ****** ****** ******** ***** ****** ********** ** ** **** *** ******** *********** ** ******* ** ******** ********* *** ************** ************ ********** ** ****************