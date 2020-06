Neufmaison: la rue des Aulnois finalement renommée

La rue des Aulnois, à Neufmaison, change finalement bien de nom. En novembre dernier, il avait été proposé aux habitants de choisir entre deux nouveaux noms de rue. En cause: des problèmes de distribution du courrier avec la rue des Aulnois, à Tertre. À Neufmaison, ne dites donc plus rue des Aulnois mais bien rue de la Confiance, pour une des portions, et rue Willausart, pour l’autre.

** * ***** ** ******* ** ****** *** **** ** **** *** *********** ** ************** *** ****** ********* *** ********** ** ************ ** ******** **** ****** *** ********** ********* ***** ** ***** ** *** **************** *** ********* **** *** ******** ** ******** ***** ** *** *** ******* ** ****** ** ***** ** *********** **** ****** *** ** ***** ********** ** ***** * ******** ********* **** ** *** *** ********* *************** ** ****** **** *** *** ***** ******** *** ***** ** ******* ********** **** ** *** ** ******* ** **** ***** ** ****** ***** *** **** ******************* *** ** ****** ********* ** *** ****** ****** ** **** ******* ** *********** ** **** *** ** ** ********** ** *** ** ** ******** *** ***** ******* *** ********* *** **** ********** ************ ** ** ****** ********* *** ****** ****** ** *** ****** ****** ******** ** ** **** ** ******* ******** ** ** ****** ** * ********** ***** ******** ** ******** ** *** *** ******* ** *** ** ** ********* ** *** ********** ** ****** ** ****** ***** ** ***** ******* ** ****** *** ***** ********** *** *********** ** *** *** ****