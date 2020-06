Événements sportifs, bars, mariages, fêtes et masques: voici ce qui change bientôt

Décodage

Le Conseil national de sécurité s’est réuni ce mercredi à 9 heures afin d’évoquer une nouvelle phase du déconfinement en Belgique, bien que le coronavirus circule toujours dans le pays. Le CNS a décidé d’activer la phase 4 du déconfinement, dès le 1er juillet. Voici les mesures qui ont été décidées et révélées par Sophie Wilmès lors d’une conférence de presse.

Le Conseil national de Sécurité a décidé ce mercredi d’activer la phase 4 du déconfinement de la Belgique, a annoncé la Première ministre Sophie Wilmès à l’issue de la réunion du CNS. Voici ce qui a été décidé.

Les annonces de Sophie Wilmès :

– En ce qui concerne les événements sportifs : pour le Mémorial Van Damme, les décisions ne sont pas encore arrêtées. Pour les autres événements, le virus ne se propage pas de la même façon en intérieur et en extérieur. Au moins de juillet : 200 personnes autorisées à l’intérieur, 400 à l’extérieur. Au mois d’août, on passera de 400 personnes à l’intérieur et 800 à l’extérieur. Pour les matches de football, cela fera l’objet d’une analyse approfondie et dans le respect de protocoles stricts.

– En ce qui concerne les rassemblements festifs et les rassemblements non autorisés : « Le respect de l’ordre doit être organisé par les bourgmestres, ce n’est pas facile. La première chose, la règle doit être claire. Les rassemblements sont interdits et dangereux. Les forces de l’ordre ont autorité pour agir », indique la Première ministre en réponse à une question.

– En ce qui concerne les réceptions de mariage, on passe à 50 personnes avec les règles imposées dans l’horeca.

– En réponse à une question, Sophie Wilmès confirme que l’heure de fermeture des bars et restaurants ne change pas pour l’instant. « Après discussion, nous sommes arrivés à la conclusion que le problème pouvait être débattu plus tard », indique Sophie Wilmès.

– Sophie Wilmès insiste que pendant les vacances, les Belges doivent évidemment rester prudents car le coronavirus est toujours présent partout dans le monde.

– En ce qui concerne la fête nationale le 21 juillet : il y aura des moments d’hommages et de célébrations. On rendra hommage aux victimes du Covid-19 et les métiers de premières ligne seront mis à l’honneur. Le défilé prendra une autre forme. Il n’y aura pas de fête au parc et de feu d’artifice. Des activités seront prévues et retransmises en direct à la télé.

– Pour la nouvelle année scolaire, c’est le système expliqué hier sur nos sites qui devrait être d’application. Des codes couleurs seront mis en place en ce qui concerne la situation de l’épidémie et les modalités pour le retour à l’école en septembre. Une conférence de presse des entités fédérées précisera ce point.

– S’il devait y avoir un rebond de l’épidémie, le port du masque pourrait devenir obligatoire dans l’espace public. Les experts ont recommandé de ne pas imposer le port du masque car il n’y a pas de risques importants pour l’instant. « Nous interviendrons si la situation épidémiologique l’impose. Le port du masque est fortement recommandé ».

– Dès le 1er juillet, on pourra être accompagné pour aller au magasin avec des personnes de notre bulle de contact et il n’y aura plus de limite de temps. Mais les distances de sécurité sont toujours valables. Pour les marchés, les protocoles restent d’application, mais il n’y plus de restrictions quant au nombre de marchands autorisés (50 étales auparavant).

– Un maximum de 400 personnes pour les manifestations statiques en extérieur : les manifestations en extérieur seront autorisées en extérieur, avec un maximum de 400 personnes et à condition de respecter les mesures de sécurité. Toute demande de manifestation doit aussi faire l’objet d’une autorisation auprès des autorités locales. Pour un événement à l’intérieur, la limite est de 200 personnes au mois de juillet. Mais évidemment pas question de recevoir à la maison 200 personnes. Dans les structures permanentes, une « matrice de sécurité » fixe des règles pour les événements ponctuels. « C’est une possibilité qui est offerte à partir du moment où les règles sont respectées. Il ne s’agit pas d’inviter ces 400 personnes dans son jardin », a expliqué la Première ministre.

– Des activités pourront avoir lieu en public à partir du 1er juillet mais en respectant des protocoles établis par les ministres compétents et les experts du GEES.

– Les boîtes de nuit restent fermées et les rassemblements de masse restent interdits.

– Piscines, centres wellness, parcs, théâtres, cinémas, casinos, salles de congrès, salles de fêtes vont pouvoir rouvrir dès le 1er juillet. Avec toujours un protocole de sécurité, à savoir respecter la distance sociale, le nombre de personnes, le port du masque fortement conseillé et des heures d’ouverture et de fermeture.

– Des contacts étroits seront permis avec 15 personnes au lieu de 10 personnes auparavant, sur une base hebdomadaire. « On espère pouvoir faire plus. Dans les bulles plus proches, le risque de contamination est plus grand car les contacts sont plus rapprochés par rapport aux rassemblements qui ont lieu dans un cadre sécurisé. Quinze, ça permet d’élargir la personne et d’avancer de manière progressive car le virus est toujours là », indique Sophie Wilmès.

– Sophie Wilmès rappelle qu’il faut respecter les 6 règles d’or du déconfinement déjà évoquées il y a plusieurs semaines.

– Sophie Wilmès a débuté sa conférence de presse par une mise en garde : « Les personnes présentes lors de ces rassemblements ont pris le risque de mettre en péril ce que nous avons mis en place depuis des mois ». « Nous étions tous effrayés par ces images. Le coronavirus n’est pas parti. Il y a de moins en moins de règles, mais il faut les suivre », a-t-elle poursuivi. « Nous ne sommes pas à l’abri d’un rebond de l’épidémie. La jeunesse fait une erreur en pensant qu’elle est moins exposée au virus », a-t-elle encore averti.

Revoir la conférence de presse

Le direct de la journée :

13h55 : Le Conseil national de Sécurité se penchait ce mercredi sur un nouvel assouplissement des mesures prises pour lutter contre la propagation du coronavirus.

Un élargissement de la « bulle » de 10 personnes était envisagé. Et selon nos sources, le CNS va annoncer cet après-midi que la bulle est élargie à 15 personnes, par foyer et par semaine.

– 13h16 : les mesures fédérales de soutien aux artistes devraient être votées le 9 juillet, cliquez ici pour tout savoir.

– 13h07 : la Première ministre Sophie Wilmès devrait annoncer l’autorisation des marchés de plus de 50 stands, rapporte HLN. Il sera également permis de consommer de la nourriture et des boissons sur place. L’heure de fermeture dans la restauration restera fixée à 1h du matin. Cela a été confirmé à nos confrères du Nieuwsblad.

– 13h01 : selon nos confrères de la RTBF, le port obligatoire du masque ne sera pas imposé.

– 12h42 : la conférence de presse se déroulera à 14h.

– 11h19 : le port obligatoire du masque est sur la table du Conseil national de sécurité, les informations ici.

– 11h02 : Une moyenne de 93 cas confirmés et de 5 morts par jour, voici le bilan communiqué ce mercredi 24 juin.

– 11h00 : le Conseil national de sécurité se tient depuis maintenant deux heures. Il n’est pas certain qu’une conférence de presse aura lieu dans la foulée. La publication d’un communiqué est possible.

– 10h41 : pour Denis Ducarme, « la question est de savoir si on laisse un peu plus de liberté ».

– 9h17 : « Ce sera une session longue », selon la ministre de la Santé Maggie De Block.

– 9h : le CNS a débuté, découvrez ici les différents thèmes qui seront abordés.

– 8h16 : une première déclaration ce matin. Selon le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort, « il ne faut pas s’attendre à une explosion de la bulle ». « Tout le monde est favorable à un élargissement de la bulle, mais il faut être prudent, le virus est toujours présent », tempère quant à lui le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles Pierre-Yves Jeholet.

Pour rappel, afin de lutter contre la pandémie mondiale du coronavirus Covid-19, la Belgique est entrée en confinement strict le 18 mars dernier. Depuis le 4 mai, le déconfinement a débuté.

Coronavirus: voici le nombre de cas de Covid-19 détectés dans votre commune AFP/DR Voici les données cumulées concernant les cas de coronavirus dans notre pays, et notamment celles pour chaque commune, dévoilées ce mercredi 24 juin par Sciensano. Découvrez notre carte interactive du pays et le tableau qui reprend chaque commune. Dans la carte et le tableau ci-dessous, vous pouvez voir combien de personnes ont été testées positives dans votre commune depuis le début de l’épidémie en Belgique, jusqu’à ce jour. Attention, si votre commune est grisée, c’est que le nombre de cas est inférieur à 5. Pour le tableau, vous pouvez trier la liste en cliquant sur «Communes» Deux graphiques supplémentaires: le pourcentage de cas par rapport au nombre d’habitants de chaque commune et la courbe d’évolution de nombre de tests effectués par jour. À noter que le nombre de cas dépistés est inférieur à la réalité du nombre de personnes porteuses du virus en Belgique. Chez nous, le dépistage n’est pas généralisé. Ces chiffres ne reprennent donc pas les cas les moins graves ou les patients asymptomatiques.

Coronavirus: 7 individus interpellés après un barbecue de 80 personnes à Lint Illustration - 123RF La police a procédé mardi soir à sept arrestations administratives à Lint, en province d’Anvers, pour trouble à l’ordre public, indique-t-elle mercredi. En cause : un barbecue, qui a dérapé, réunissant 80 invités, échappant probablement au contrôle des organisateurs. L’intervention de la police a mené à quelques accrochages. La police est intervenue mardi soir à Lint après avoir reçu plusieurs mentions d’une fête illégale. « Lorsqu’une patrouille est arrivée, elle a constaté que des gens continuaient d’affluer », a expliqué la police locale. « Une deuxième équipe est venue en renfort et nous avons demandé l’arrêt de la fête. Cela a mené à des accrochages internes, entre invités, mais pas envers nos agents. » Des renforts sont intervenus et les fêtards ont été dispersés. Sept personnes ont toutefois été interpellées pour trouble à l’ordre public. Les autres participants que la police a pu identifier doivent s’attendre à une amende pour avoir enfreint les règles imposées pour endiguer la propagation du nouveau coronavirus. Les organisateurs auraient assuré qu’ils avaient prévu un petit barbecue mais que l’événement avait échappé à leur contrôle à cause d’un message sur les réseaux sociaux.