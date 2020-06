Les rares piscines de Mons-Borinage prêtes à rouvrir

Vous aimez barboter? Remplissez votre baignoire, c’est plus sûr! Les joies de la natation seront, plus que jamais, réservées à un petit nombre de chanceux cet été dans notre région. Certes, le conseil national de sécurité devrait annoncer ce mercredi les conditions dans lesquelles les piscines pourront rouvrir le 1er juillet. Mais comme Mons-Borinage est une région pauvre en piscines, que toutes ne comptent pas rouvrir, ou pas tout de suite, et surtout que le nombre de baigneurs sera limité pour des raisons de sécurité sanitaire, décrocher le privilège de piquer une tête risque de s’apparenter à tirer le gros lot.

** ****** ** ******** *** ***** *********** **** ****************** ** ***** ***** ********* ******* ** **** *** ******* ** **** *** ******* ** ******* ** ****** * ************* ***** ** *********** *** ******** ** ******** ****** ****** ******* ****** ** *** *** ******** *** ******* *** ****** **** **** ************* ****** **** ********** *** ************ *** **** ******** ** ******** ** ******* ******** ** ***************** ** ***** ****** ******** ** * **** *************** ** *** ******** ** ****** **** **** ** ******* ****** ** ****** ** *** ******* ** ** ********* ** ********* *** ****************** **** ********** ** *** ******* *** *********** *********** ********* ******** ** **** **** *********** ** ************* **** *** ** *** ***** ** ******* ** ***** ***** ********************* ** ******* ** ***** ***** ** ***** *** **** *** *************** ****** ****** ***** **** * ****** **** ***** *** ****** ** ************* **** ******* **** ** *** ******** **** ***** ** ******* ** ** ************* ******* ** ************ ** **** ** ********* ********* *** ************** ***** **** ****** **** ********************** * ************ ** ***** ************ ******* *** ******** ****** *** ** *********** ******** **** **** ***** ** *********************** **** ** ***** ** ****** ** ** ***** *** * ***** ** ***** ******* ************ ***** ****** * ****** *** ***** ** *************** **** **** ********* ************** ************** *** ******** ****** ******* ***** ** ***** ******* ** ** ******* *********** **** ****** **************** *** **** ********* ********** ****** ************** *** ******* ** ****** *** *** *** *** *** ******* ** ****** ** ******** **** ******* ** ******** * ***** ** ******** ******* ** ****** ******* ***** ******* ******* ******* *********** ******* ********** ********* *** ******** ** ** ********** *** ********* ********** ** *** ** ** ******** ** *** ************** ***** ******** ** *** ** ***** ****************** *********** **** ********* ** *** ******** ** ********* ********* **** ** ************* ** ****** ******* ** ******** ** ******* ************* ** ** ******* ******** ******* ** ** ***** *** ** ********* ****** ******** **** *** ******** ******* ** *************** ** ******* ** ********* ** ******* ** ********* ***** ********* ********* ** **** ** ******* ** ***** ****** ******** ** ********* ******** **** ** ******** ** ******* ** * ******** ************ ****** ******* ** ************ ** ****** ** *********** ** **** **** *** ******* ******************* ** ** ******* ** *** *** * *** **************** ******** ********** *********** ************* *** ******* *********** ************** **** ******* *** ***** ***** ***** ** **** ****** *** ********** ** ********** * * ******** *** ***** * ***** *** ** *********** ********* **** ********************** ** *** ** ****** ** ***** ** ******* **** ******* ** ************* ** ******* ******** ** **** ********** *** *********** ** ****** ******* ** ******* ** ** ********* ** ************ ******* ** *** ** ****** ****** ** ***** ****** ********* ** ********* ** ************* *** ************* ***** ***** ** *** ** ** **** * ** ******* ** ** ******** ** ****** ******* **** ** ** ********* ** ** ***** ** ******* ** ** ******** ****** *** ** ***** ******* ** ******* ** ******* ** ***** ** **** ********** ** ***** ** *** ***** ****** **** ** ********** **** ** ****** ******* ** ******* ********** ****** ** ** ********** ** ******** ************ **** ** ******** ** ** ********* **** ** ******* ********** ** **** ** *********** *** ***** ** ****** *** ***** ******* **** ** ************* **** ** *** **** ** ****** ********** ** *** ** *********** ** ******* ** ************** ********** ****** * ***** ******** ** ************ ** **** ***** **** ** *** ******* ********* ****** ************ ******* *********** *** *********** ********** ** ***** ** ******** *** ****** ********** ******************* ** ****** *** **** *********** ****** ** *** ********* **** ******* ************* ** ** *********** ** ******* ** ************ ** ******** *********** ** **** ***** ** ****** ********* ********* ** ************ ******** ** ** ***** *** ****** ************ ** ***** ************ ** ******** ******** ********* **** ***** ******* ****** ********* ***** *********** ** ** ******** ******* ** ** ******** ************* *********** *********** *** *************** ******** **** ********* ** ********* ** **** ***** *************** **** *** *** ****** ******** ************ ********* ***** ** ****** *** *** ******** *** ** ******* ***** ***** ********* ***** *** ******** ** ******** **** *** ***** *********** ********* ***** *** ****** ** *** *********************