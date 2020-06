Lens: panneaux et statues dégradés aux abords d’une école

Une plainte sera déposée. - COM

De mauvais plaisantins se sont amusés à dégrader les panneaux et les statues « Arthur et Zoé » près de l’école communale de Cambron-Saint-Vincent, à Lens. Sur le panneau de sortie d’école, on pouvait clairement voir un pénis dessiné. Une plainte va être déposée, annonce l’échevin de l’Enseignement Etienne Lenfant.