C’est ce lundi 22 juin que Lucas Churros a ouvert son magasin fixe, à côté du Lidl, à Boussu. La famille de forains a dû investir dans un établissement fixe car rien n’est encore au vert pour l’organisation des fêtes foraines… Et pour l’ouverture, le gérant, François-Alexandre, a reçu le gouverneur du Hainaut et Jean-Marie Pfaff, ancien gardien de but des Diables Rouges, du temps de Mexico 1986!