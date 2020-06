Mons: un nouveau snack où on mange américain, belge et italien

Le couple, Gisèle et Balthazar, va bientôt ouvrir « Pasta Burger Mons ». - COM

Leur nouveau snack devait ouvrir en avril mais confinement oblige, la grande ouverture se fera le 1er juillet. Balthazar Carmine, dans la restauration depuis plus de 18 ans, et sa compagne Gisèle Leleux lancent un nouveau concept, avec trois types de menus: nourriture américaine (hamburgers), belge (frites et croquettes) et italienne (pâtes et sauces maison).