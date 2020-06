Deuxième édition de «Destination Mons», du 1er juillet au 31 août 2020

Détente, balades, gastronomie, art dans la ville…. Destination Mons revient pour une seconde édition qui fera flotter comme un air de vacances sur la cité du Doudou. Du 1er juillet au 31 août, une foule d’activités sont prévues en centre-ville et dans les villages du Grand Mons afin de profiter pleinement de la saison estivale, à deux pas de chez soi. En raison de la pandémie de Coronavirus, non seulement le programme a été repensé et adapté afin de faire respecter les mesures sanitaires mais il sera aussi plus que jamais apprécié par les citoyens qui n’avaient pas prévu de partir et les nombreux autres qui ont malheureusement dû annuler leurs réservations.

****** *** **** ** ************ ** *** ******* *** ** *** *** ***** ** ** ***** ********** ************** ** ** ********* ************ ** ********* ** ** ********** *** ******* ** ************** ** ********* **** ***** **** **** ******* ** ************ ** ******* **** *** ********** **** ** ******* *** ******* ** ************* ******* *** **** ********** ****** ********* ********* ** ********* * *** **** ********** ********** ** *** ******* ** **** ** ** ****** ********** ***** ***** ********** ******* ****** ** *** ******* ********* ****** **** ** *** **** ** ***** ** ************ ********** **** *** **** ************** ** ** ********* *** ******** *** ** ******* ** *** *** ******* *** ********* ** ******* ***** **** *** ******* ************ **** *********** ****** ****** ***** ** **** ******** ****** ** *** *********** ********** **************** ** ******** ** ****** ** ******* ** ********* ********** ** ** ****** *** **** ** ******* **** ********** **** ******* * *********** ** ******* * ** ****** ** **** *************** ** **** ** **** ** ******* ** ** ** ***** ************** ** ********** ** **** ** ** *** ** ***** ** ** ******** **** **** *** ****** ** ** ********** *** *************** ** ************ **** ** ***** ****** ********* ** ****** *** ********** **** *** ************ ** *** *********** ********** *** ************ ************ **** ***** ** ********* ******** ************ *** ****** ***** ** ** ****** *** ******* ************ ****** **** ****** *** ** ************* ******* ** ****** **** *** ** **** *** ** ******** ** ******* ** ******* ** ** ******* *** * **** **** ************ *** ************* **************** ********* ** **************** ** ************ ** **** *** ********* ******* ** **** ***** *** ********** ********* ** ************* ** ** ***** ** ****** ** ******* ** ***** **** *** ****** ** ** ******* ** ******** **** **** ******** ** ***** *** **** **** ** **** ******** ** **** ********* ** ***** **** ** * *********** ** ** ***** ********* ***** ******** *** ******* ** ******* ******** ** ************ *** **** ***** **** ** ** ******* ********* ** **** ** ******* *********** **** ***** ** ** ******* ** ** ********** ************** ************* ******* ******* ** ********* ********* ********** ************ ********* **** *** ******** *** ******* ********* ******** ** ********** **** ********* ** ********* ** *** *********** *** ************* ********* ** ************* ******** **** ** ***** ** **** **** ** ***** ** *********** *****