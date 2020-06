Le prix du plus beau potager 2020 de l’entité de Dour

Parce que des nouveaux potagers sont apparus lors du confinement, parce qu’un potager c’est la vie, et pour lancer le potager dourois la commune de Dour, et Dour Centre Ville (asbl), en collaboration avec l’échevin de l’agriculture Pierre Carton, proposent de participer au premier prix du plus beau potager de l’entité de Dour!