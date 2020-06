Mons et Audregnies: les infirmiers veulent autre chose que des applaudissements!

Une dizaine d’infirmiers et d’aides à domicile ont rendu hommage aux personnes décédées du Covid-19 devant les locaux de la Mutualité chrétienne à Mons. - G.L.

Ce jeudi, différents rassemblements ont eu lieu en Wallonie et à Bruxelles dans le cadre de la journée «Non-marchand en action» de la CNE. Plusieurs infirmiers et infirmières à domicile se sont réunis à Mons. Une partie du personnel du Foyer Notre-Dame de Paix d’Audregnies s’est également mobilisée pour réclamer la revalorisation de son statut et de ses conditions de travail.