Renvoi en correctionnelle d’ING et de Dragone: «Franco fait confiance en la justice»

Le parquet de Mons demande le renvoi devant le tribunal correctionnel de la banque ING Belgique pour fraude fiscale et blanchiment de 19,7 millions d’euros dans le cadre de l’affaire Dragone. Le parquet demande le renvoi en correctionnel de six personnes dont ING Belgique, Luc Joris (SRWI) et le Louviérois Franco Dragone.

