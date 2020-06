Mons: 130.000€ pour de l’éclairage public moins énergivore

La Ville de Mons va investir près de 130.000 euros pour placer, remplacer et améliorer les éclairages publics dans plusieurs zones du Grand Mons. Outre la volonté d’améliorer l’efficacité de l’éclairage urbain, l’objectif est aussi d’accroître la sécurité des usagers et d’optimiser la convivialité des lieux. Cette nouvelle mesure s’ajoute au remplacement complet de l’éclairage de la Place de Cuesmes décidé il y a un an et s’inscrit dans la même philosophie que le Plan Lumière avec sa nouvelle politique d’éclairage du piétonnier, du périmètre de l’Hôtel de Ville, du Beffroi et du Square Roosevelt.

