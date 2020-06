Mons Expo: Beatles Day et Mon’s Livre annulés, Erotix maintenu!

Les temps sont durs pour les travailleurs dans l’événementiel. Tous les événements sont annulés de mars à septembre… Alors que le salon Mon’s Livre et le Beatles Day sont tous deux annulés, le salon Erotix et celui du tatouage sont maintenus, en octobre. Hugo Schryers, à la tête du Lotto Mons Expo, reste optimiste: «On est en train de préparer un salon professionnel de coiffure et d’esthétique pour les 19 et 20 septembre 2021».

** ********* ********* **** **** * **** *** ** ***** **** **** ***** **** ********* ***** ********* **** ***** ** ********* ** ************ **** *** ************ *** ***** ******** ********** ****** ****** **** ********* ** ** ***** ** ************************ ********* *** ***** ** **** *************** ****** **** ********** *** ******* *** *** *********** ** ******** *********** ** ** ********* ******************** ** ******* ** ****** **** **** ** ** ****** **** ******* **** ****** *** *** ******* ** ******** *** ********* ***** *** ********* ** *** ******** **** ******* ******** ********* ** **** ** ********** **** ** ***** * **** ************ **** ** ******* ** *** ** ***** ************* ** ******** ** ********* **** ****** ******* ** ********* ******* ** ******** ******* ******** ************* ***** ** ****** ** ******************** ** ****** ********* ******* ** ****** ** ********* *** ******** ********** *** ***** ********************* ************** ***** * *** ** *** ** ************* ************* ***** *** ************** ** ********* *** *** ********** ****** ********** **** ****** **** ******* *** ******** ** ****** ********** ******* ************* ****** ***** ****** ** ********* ** **** *** ** ********* **** ****** *** ****** ****** *** ************* **** *** *** ******* ** **** **** *** **** ***** **** ** **** ********** ***** ********* ** ***** ****** *** ***** ****** * * *** ****** ******** ** ** **** ******* ************** ******* ***** ********** ** **** ** ************** ***** *** **** ********* ** ****** ** **** **** **** ***** ** **************** ********** * * ********** ** ****** ** ****** **** ** **** ********** ****** ** ******* ** ****** ** ******* **** ***** ** ***** *** **** ********** ********** ********* ** ********** *** ** ******* **** ** ********* **** ** **** **** ** ** ** ********* ** ***** ***** ** ***** *** ******** ** ***** ** ******* *** ***** ****** ** ********* ** ***** ****** ****** **** ** **** ********** ** ** ******* ** ** ***************** ******** **** ********* ********** ********** *** ***** ** ***** ** ********* ** ***** ************* ** ******** ** *************** *** **** ********* ** ***** *** ** ** ** ********* ************* ***** **** **** ****** *********** **** ****** *** ******* **** **************** ** ***** ******** ** ***** ** ********* *** * ** * ******* **** ** ** ***** ******* ** * **** ******** *************** ** ***** ************ *** ***** *** ********* ***************** ** ***** *********** *** ********** ** ********** ************ ** ***** ** ********** *********** ** ** ** ** ******* ** ** ***** *********************** ************* ******** *** ** ** ** ******** ****** *********** ** ** ********** *** ****** ** ******** ** ********* *** ******** ** ******* ** ***** *** *** ** ******** ** ********************** ****** **** ** ******** *** ***** ************ ** *********** ********** * ** *** ******** **** *** ******** *********** **** ****** ********** ** *** ***** ** ************** ** ******* *** ********* ** ********** ********* ************ *** ******* ** ********* ** **** ***** ***** ********** *********** ** ********** ********* *** **************** ** ****** ** ******* *********************** Des événements annulés pour raisons sanitaires Ce moment de rencontre entre les auteurs et leurs lecteurs a normalement lieu chaque année à Mons Expo. - COM ** ******* **** ************ ****** ** * ******** ******** *** **** ** ***** *** ************* *** ********** ******* *************** **** *** ******* *********** ********** * ********* ** **** ***** **** *** ******* ** ******* ************ ** ** ******** ********** ** ****** **** ******* ************ **** *** ******* ** ** ************* ******** ** ********** *** ******** ** ********** **** ** ********* ****** ******** ********* **** ****** ************ ****** ********* *** ***** ******** ** **************** *** ******** ********** ******* *** ****** ******************* ******** ***** ******* ********** ** *************** ****** ******* *** *********** ************* ** ***** ******* ***** ******** *** **** *** **** ***** ****** ** **** ***** *** ************* ******* ******** ** *************** ************ ***** ** ***** ***** **** **************** ** ***** ***** ***** ******** ***** *** ****** ********** ** *********** *************** ******* **** *** ********** *********** **** *************** *********** *** ***** **** ** ****** *** ** ******* ********* ** ***** ** ** *** ****** ** ********* **** ** ******* ****** ** ****** ** ****** ********** ** ****** ******* ************* ** ** ********* **** ** ***** ****** ** ***** **** ************* ***** ************** ******************* ** ***** *********** *********** **** ********* ************* ************ ******* ************** ** ** ***** **** **** ********* ** *********** ** ******** ********* *** ** ********* *** *** ****** ******* *********** **** ****** ************ ********* ********* ******** ** ***** ************ **** **** ****** ***** ****** ** ******** **** ******* ********** ** **** ***** ** ***** ***** ** ***** ** ***** **** ****** ** ***** ** ****** ********** ** ********* ****** *** ******** *** ******* *** ************** ** ***** *** **** **** ******** ****** ** ********** ******* ** ********** ****** *** ***** *** ************* ** ** ***** ********* ************ ** *********** ** ****** ***** ** ** ***** ******** *** ***** ****** **** ****** ***** **** ** ******** *** ********** *** ********* ** ****** ********** **** ** ****** *** ************ **** ****** ********* **** **** ******* **** **** *********** *** ** ** ** ******** **** ** ***** ** ****** *********** *** *** ******* ***** **** ** ****** ** ***** **** **** ********* **** **************** ** **** ********** ***************** ** ****** ** ***** **** **** ******** **** ** **** ** ********* *** ******************** ********** ****** *** ** ******** ** **** ** ** ** *********** ** **** **** *** ********** ** **** **** **** ******* ********** ** **** ******************* ****** ********** ****** ******** ** **** ***** *** ******* **** ******* ******** *** ****** ******* *** ************************* **** **** *********