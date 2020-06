Borinage: les funérailles impossibles de la grand-mère d’Assia

La grand-mère d’Assia vivait dans le Borinage depuis très longtemps. Cependant, elle voulait être enterrée dans son pays natal, le Maroc. Et sa famille veut respecter sa dernière volonté. Mais voilà deux mois que la grand-mère est décédée et que sa dépouille attend dans une chambre froide de pouvoir partir. Impossible: le Maroc l’interdit dans le cadre de sa politique de prévention contre le coronavirus. Des dizaines voire des centaines de Belgo-Marocains endeuillés vivent en ce moment la même situation douloureuse qu’Assia. Les pompes funèbres ne savent plus que faire…

** ** ***** ******** ** *********** ********* ******* ******** ************* **** ***** ** ******** ** ** **** ** ******* **** ****** ****** **** ** ****** *** ** ********* **** ** ********* ***** *** *** **** ******* ****** *** *** ***** **** **** ******* ** ****** **** ** ******* ** *********** ************ ****** *************** ** ** **** ****** ** ***** *** ** **** ***** ********* ** ************* ** ******** **** ******** ** ************ ****** ****** ** ** **** ** ****** *** ************ ******* ***** ****** **** ********* ** ******* ******* *********** **** **** ** ****** *** ******* **** *** ********* ************ ******* **** ** ********************* ****** ****** **** ********** **** ****** ******* ******* **** ************************ ** ********* ** ********* **** ** ** ***** *** ********** ********** *** ******** *** ******** ********** **** ********** **** ** ********* ** ** ********** **** ** **** **** ** ****** ***** *** **** *** ******** *** ***** ** ********* ** ********* ********** *** ******* ****** ** **** ********* ******** ** ***** ********* ***** ****** ***** ***** **** *** ******** ******* *** ********** ** ****** ********** ** ******* ********* **** ********* ******** **** ********* *** ** **** ********** ***** ** ***** ****** **** ** ******* *** *************** ********* **** *** ******** ** ***** **** ***** **** ** ****** ***************** ********** ** ***** *** ********* **** ** ******************** ******** ****** *********** ******** *** ******** *** **** *** ** **** ** ******* ********* ********* **** **** **** ****** ** **** ******** ***** *** **** **** * ****** ******* ******** ****** ** ****** ********** ****************** ****** ** ***** ****** ********** ********* ** ***** *** ********** ********** ** ** ********* ** ************** ** *** ****************** ************** ************ ************* ** ** **** ******** **** ** ** * **** *** ** ****** ** ****** **** ****** ** ****** **** ** ******* ******** ******* *** ** ******** ****** ***** ********* **** ***** **** ** ****** *** *** ****** ** *** ******* *** ************ ** ******* ***** **** ******** ** ************************** ******** ** ******* ********* ** ***** *** ** **** **** *** *** **** *** ******* ***** ********* **** ****** *** *** ********** ** **** ** ***** ***** ******* ***** ************** **** *** *********** ** ****** ********* *** ******** ** ****** ** ********* ************* ** *********** ********** ****** *********** ** ********* * *** ****** *********** ** ** ********* **** **** **** **** **** ** *** ********* ********* ****** ************** *************** ********** ******** ******** * ****** ** ********* *** ******* ************ **** ** ******* ****** ** ***** ** *********** ** ***** *** ** ***** ******** ********** *** ****** *** ************ ** ******* ** *** **** *** **** ******** ** ********** ** ** ******* ** ****** ********* ***** ******** *** **** ***** ******* ** ******* ****** *** ** ************************* ** ****** ***** *** ******* ********** ****** ******** ** ********** ************** *** ***** *** ************* **** ** ******* ********** **** ******* *** ***************** **** ***** ******* ** ******* ********* *** ********* ******** ********* **** *** ******** ********* *** ************ **** ***** **** ** ***** ************* ******** ****** *************** **** ** ************** ** ****** ********* *** ******** **** *********** ********* ********* *** *** ******* ******** ***** *** **** *** ******** ************* ** ****** ** *** **************** ** ***** ** **** ******* ************** ** ********* **** ** ******* *** ** ********** ************* ************ ****** ** *** ** ********** *** ** ************ *** *********** ****** ** ***** *** ********** *** ***** *** *** ******** ************ ** ** ****** ***************** ******* **** ************** **** ******* ********* ************* **** *** ************ *********** ** ******* *** *** **** **** ** ***** **** ***** ******* ********** ************ ***** *** ******** ** ****** *** ********** ** *** ***** ** ************ ***** *** ************* ************* ********** ** ********** *** *** ***** ********** **** *** ******** *********** ******** *** *** ***** ********* ** ******** **** ** *** *** ******* ** ****** ******* ** ******* ****** **** ***** ******** **** ***** *********** ** **************