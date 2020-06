Mons: Tanks in Town, prévu fin août, est toujours dans l’incertitude

L’événement est prévu initialement les samedis 29 et dimanche 30 août 2020. - Archives E.G.

Le Royal Mons Auto Moto Club est toujours en attente de savoir si oui ou non, il pourra organiser le rassemblement de véhicules blindés de la seconde guerre mondiale, et surtout de quelle manière. L’événement est prévu initialement les samedis 29 et dimanche 30 août 2020 alors que les grands rassemblements sont interdits jusqu’au 31 août. L’ASBL, qui travaille en collaboration avec la ville de Mons, attend une décision définitive. Une réunion est prévue prochainement à ce sujet.