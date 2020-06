Frameries: le Pass se déconfine en deux temps

Après trois mois de fermeture, le Pass rouvre ses portes à partir de ce mercredi. Les visiteurs devront respecter certaines mesures, comme se désinfecter les mains entre chaque zone. Des espaces ont également été condamnés et des manipulations sont indisponibles. Et à partir du 1er juillet, les animations seront de retour. Et la salle de cinéma sera de nouveau accessible.

