Mons: l’IFAPME ouvre virtuellement ses portes le 24 juin

Tout au long de la journée, il sera possible d’assister à des dizaines de conférences en ligne, pour tout savoir et découvrir sur les quelque 200 formations en alternance proposées par l’IFAPME et les métiers sur lesquelles elles débouchent.

** ** ***** ************** *********** **** *** *** ****** ******* ************* ******** ** ********* *** ******** ** ******* ** ***** ** *********** ** **** ********* *************** ** ********* ******** *** ***** ****** ******** ** ******* *************** **** ****** **** ** **** ** **** ******** **** ** ****** **** ***** ************ ** ********** ******* **** ****** ********** ***** * ********* *** ********** ********* ** ********* ** ********** ** *** ************* ** ******* ** ******** *********** ******** *** ******* ****** ******** ********* ** ******** ** ***** **** ** **** ******** *** ************ ** ************** ******* ******** *** ** ***** ********** ********** ******* ** ** ******* ** ********* **** ***** ** ********* ** **** ** *** ********** ** ********** **** ***** *********** **** *** ******* ** ** ** ********* ******** ** *********** ** *********** *** ****** ***** ** **** ** *** ******* *** ******* ** ************ *** ********* **** ************ ********* ******* *** ****** ** ************ *** *********** *********** **** ********** *********** ************** ********** ******* ***** ********** * *** ****** ** *** ***** ******** **** *** ****** ******** ********** **** ** ***** ***** *** ** ********** ***** *** ********* ** ****** ** ********* *********** ******* ******* ***** ****** ************* ** ******** ** **** ** *** ** ************ ******** **** ************ ******* ** ************** ************** ** *********** ** ** ** *** ********* ** ****** ****** ********** ***** ********* ** ********** ** ******** ***** *** ********* ** ****** *** *********** ***** *************** ******* ************* ************** ** *************** ************ **** *********** ************* ** * **** ** ***** ********* ** ** ************ ** ** ***** ********* *** *** ********** ** ******** ***************** ** ******** *** ************* ***** ******** ************ **** ********** ** ********* *** ** *********** ** ****** ** ************* *** ****************** *** ***************** **** ** ******** *** ***** ** ******** ** *********** **** ** ******** *** ******* ** ******** ******** **** ******** ** ******* ** ** ************** ** ****** ** ************ ** ******* ***** ** ************ ** ****** *** **** *** **** *********** **** ** ********** *** ********** *********** ** ***** ************ ****** ****** ****** ******* *** ************ ** ******* **** *** ********** *** **** *********** *** ****** ****** ********* ******* *** ************ ** ******************* ********************** Des conférences communes Le secteur de l’HORECA. - D.R. *** ************* ****** ** ** ********** *************** ** **** **** ****** ** ****** ****** ******************** ****** ***** ** ***** ************** **** *** ******* ******** *** ******** *************** ** ***** ****** *********** ****** ** ****** ****** ** ***** **** **** ************ ***** ****** *********** ** **** ****** ** **** ******** ** ******** ** ************* ********* **** ************ ******* ************* ** *********** ********* ************ ** ********** ** ** **** ******* ********** ************* ***************** *** ******* ** ** ********** *************** ** ***** ********** ************ ************** ********** ******** ********************** ************ **** *** ****** ** ******** ********** ************* ** ****************** ********* ****** ************ ************ ************ ************ ********** ** *********** **** *** ******** ********** ************* ***************** ** ********* **** *** ********* ***** *** ******** ********** ************ ** *********************** ********* ***** **** *** ****** ***** ********