Honnelles: la commune met en garde ses citoyens contre les frelons asiatiques

Issue de la famille des guêpes et originaire d’Asie, cette espèce a été découverte en Wallonie en 2016. Après avoir accidentellement été introduits à Bordeaux en 2004, les nids de frelons asiatiques sont de plus en plus fréquents en Belgique. Certains nids ont été découverts à Tournai, et la progression est rapide. La commune de Honnelles met en garde ses habitants.

****** ***** ********** **** ****** ** ******* ********** **** ** ******** ** *********** ** ********* ******** ****** ********* *** ******** **** ******** ******* **************** ************ ** ******* *** ******* ** ********* ** **** ** ******* ********** **** ***** ******* ** ********* ******** **** ** **** **** ** ***** ****** ***** ********* ** ******* *********** *** ** *********** *** ** *********** ** **** **** ******* ** ***************** ******* ** ************ *** ** ************ ** ******* *** ** *********** ** ******* ** *********** ** ****** ****** ** ****** ** *** ********* ************ ************ **** ** ************ **************** ** ********************* ************ ************ ******* * * ********* ****** ** ******* ********** ** ********** **** **** ******** ******* *** ** ******* ******** *** ******** *** *** ********* ** ***** ** ********* *** ******** ** *** ******* ****** *** ** ****** ** **** ********* ****************** ** ********** ************ ************ *** **** ****** ******* ****** **** **** ********** *** *********** **** ******** ** ******* *** ****** ** ****** ********* *** ** **** ********** ************* ** ** *********** ** *** *********** ********** *** **** ***** *** ********** *** ******* ***** ** ***** ************** ** *** ** ** ** ********* *** ** ****** *********** ********* ********* ** ********* ** ********* ********** ** **** **** ** ***** ******* *** ********** **** ******** ** *** *** **** ********* ** ****** ** ** ** ** *************** ****** ** ** ** ****** *** ********** **** *** ******** ***** ** ****** *** ******* ** ********* *** ******* **************** * ***** ******* ***************** ************* ***** *** ** ********* *** **** ******** ** ** ********* *** ********* **** ******* *** ******** **** ******** ******** ********** ************ ** **** *** **** ***** **************** ******* ******** ** ********** ** **** ********* ***** ********** ** *** ***** ** **** ***** ***** ******** ******** **************** ************ **** ******* *********** ** ******* *** ********* ************ **** ******* ********** ** ******* **** *** ******* * ***** ** ******* *** ****** ***** ********* **** *********** ** *** ****** ********* ** ******** ************* ** *** *** ***** **** ** *** ********** ** **** **** ****** ***** *********