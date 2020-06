Mons investit plus de 2,6 millions pour la réfection de trottoirs et voiries

Mons lance de nouveaux investissements pour renouveler et réparer des voiries. Les voiries et trottoirs ont été sélectionnées avec les services de la Ville, en fonction de leur état, de l’urgence technique et du degré de nécessité d’intervention. L’accent a également été mis sur des axes au trafic important, desservant de nombreux points stratégiques du Grand Mons, dont les services publics.

