Mons: 40 mois de prison ferme pour Sébastien, multirécidiviste

Quarante mois de prison ferme. Le tribunal de Mons a condamné Sébastien, la quarantaine, pour une série de vols et pour des menaces envers des assistants sociaux et des psychologues à l’ASBL Synapse, à Mons. Par contre, il est acquitté des soupçons qui pesaient sur lui, comme quoi il aurait tenté d’y commettre un cambriolage, un bon mois plus tard. Au moins un bon point pour son dossier, décroché par Me Jérémie Berger.

********** ****** ********* ** **** ** ****** ** *** ********* ********** ***** ** *** ** **** ******* ******* ** ********** *** *** ****** ** ***** ** ************ ***** ****** *** ** ** ***** ** *** ***** ***** ********* **** *** ********* **** ** *** ******** ********* ****** ***** ********* ** **** ** **** ********* ************* **** *********** *** *********** *********** ** ************* ** ***** ***** ***** *** ******** **** ** ******** *** ****** ******** **** ** ******* **** ** ***** ***** ******* *** ** *********** ** ***** ** ********** ********** ********* ************* ****** **** ********** **** ** **** ** **** *** *** ******** ** ************* ***** ******** ** ************ ********** ******** ** *** ** ******** ** ***** ** ** ******* ***** **** ************ ** *************** ******** ** ***** ******* ***** ***** *** ** ********** ****** ** ***** ** **** *** *** ******* ******** *** ***** ** ***** ** ** **** ** ************** ** ****** ** ** ****** **** *********** **** ******* ********** ******* ******* *** ** ******* ** ****** *** *** ***** ** ******* ** ****** ** *** ** ******** ** ** ***** *************** ****** ** *** ************ ************** ********** *** **** ******** ** ******** ** ****** * ****** *** ************ **** ** ********* ** *** ** ********* ************* ** ***** **** ***** *** **** ******* ******* ** ***** ******** **** ***** ***** ******* *********** **** ** ************* **** ** ************** ****** ***** ** ******* ******* ** ** *********** *** ******** **** ***** ***** ********** ** ****** ** ************ ** ** ******* ********** *** ** *** ******* ** ***** **** ********* ** ************ ** ****** *** ** ********* ** ** ****** ** ********* ** ** ********* ********** **** *** *********** ******** *** ******* ******** ** ***** ** ***** ****** ***** ** ** ***** ** ****** ****** **** ********* ** ********* ************ ****** ** ******** *************** *** ****** ** ********** ** ******* ******** ** ************* ********** *********** ** ** ******** ** *** ****** *********** *** ************ *************** ****** *****