Guy retrouvé dans le canal à Mons après six ans: il avait perdu son fils en 2008

La rue de Gottignies où Guy vivait - DC et DR

Après six ans d’incertitudes, le corps de Guy a été retrouvé dans le canal de Nimy. Selon le parquet de Mons, c’est la thèse du suicide qui est privilégiée mais aucune piste n’est écartée. Un voisin témoigne et nous parle de celui qui était un amateur de restaurants et de bons vins mais qui avait connu une tragédie en 2008 puisqu’il avait alors perdu son fils de 43 ans.