Frameries: une boutique pour acheter et réparer les vélos à petits prix

Depuis le confinement, la mobilité douce séduit de plus en plus les citoyens. L’acquisition d’un vélo demande pourtant un certain investissement. C’est pourquoi Pellegrino Di Zenzo et ses collaborateurs ont décidé de lancer le «Vélo Solidaire». La rue des Alliés à Frameries accueillera d’ici la fin du mois un endroit où faire réparer ou pour acheter un vélo pour quelques euros.

*************** ** **** *** ****** **** ** *** *** ******* *** ** ***** ** ****** ** ***** ******** ******* *** *** ** ** *** ******* **** ***** ******* ************** ******** ********** ** ****** ************ ** ************ ** * * ** ***** ****** **** *** ****** ******** ** ********* ***** **** *** ***** ******* ** ******* **** ** ****** ******** ** **** *** ******** ** * * ***** ********************* ******* ********* ** ** **** **** *** *** ********* ******** ********** * ******* **** ** ********* *** **** ** **** ** ** *** *** ******* **** ** *** ****** ** ********** ************ ****** ******** ** ********* *** ***** **** ***** ********* ** ***** *** ******* **** ************* ****************** ******** ** ************ ********** ******** **** ********** ** **** **** **** ** ****** ** ****************** ************ ******** ** ****** ** ****** ** ********** *** **** ** ******* ***** ** ******* *** ****** ******** ** ***** *************** ********** ***** *** ******** *********** **** *** **** ** ** *** ************ ******* ** *** ******** **** **** ** ***** ** ***** **** **** ** ********* *** ****** ******* * *** **** ** ************ ** *** ******* *** ** ***** ** ******************* ************** *********** ******* ***** **** ***** ******** *** ***** **** ********* **** *********** ******* ******** ******* ******* *** ******* *** ** ********** *** ************* ****************** ** ********* **** **** ** ******* **** ********* ****** *** ******* ******** ******* *** ********* ***** ** *** ** ****** ** *** ****** ********** ** ****** ***** **************** ** ******** *********** **************** ** ************* **** ************* ****************** ** *********** **** ******* ***** *** ******** **** ** ******* ******* ************ ******** ** ********* ** ** *** ********** ******** ******** ** ****** ********** * **** *** ***** ********* **** *** ********* *** *** ** *** ************************ ******* ********** *** *********** ** ** ***** **************** ** ****** **** ***** *** **************** ************** ** *** ************ ****** ** ********** ************ *************** ********** *** ********** ************ **** ** ********** ****** ******** ******** ********** ****** ** ******* *** ********* *** ********** ******* ********* ************** *** ** **** **** ** *** **** ***** ** ***** ** ** ***** ****** *** ******* **** ** ****** ** *** **** *** ******** ** **** **** **** ** *************** ****** ********* ** ** **** ******* ************ ******** ** *********** ******* ***** ** ********* *********** ** **** *** ******* ** ********* ******* *** ******** ************ **** ***** *********