Sports, people, le Doudou, faits divers…: voici notre nouvelle offre de podcasts

Podcast

Depuis plusieurs semaines, les rédactions de La Meuse, La Nouvelle Gazette, La Province, Nord Eclair, La Capitale et Sudinfo.be vous proposent de nouveaux et nombreux podcasts. L’objectif : vous offrir toujours plus d’enrichissements médias sur nos produits digitaux.

Fin mars, Jean-Denis Lejeune nous déclarait être touché par les symptômes du coronavirus. Son interview, on vous l’a proposée, comme d’habitude, et de manière « classique », dans nos journaux et sur nos sites internet. Un entretien que nous avons également enregistré (avec son accord) pour vous le proposer sur le digital. Malade, il toussait et avait, logiquement, une toute petite voix. Vous proposer cet enregistrement a permis à nos internautes de prendre toute la mesure de l’état de fragilité dans lequel était Jean-Denis. Cet exemple démontre qu’un podcast apporte une dimension encore plus humaine et réaliste qu’un « simple » papier écrit.

Que pouvez-vous écouter ?

Actuellement, nous vous proposons cinq émissions. Plusieurs épisodes composent chaque émission.

Showbiz

Loïc Nottet sort son nouvel album ? C’est dans cette émission qu’il vous le présente. André Lamy et Olivier Leborgne se lancent dans l’aventure « Covid et Corona » ? C’est dans cette émission qu’ils expliquent le concept. Vous souhaitez découvrir comment on devient la voix d’El Professor de « La Casa de papel » ? C’est là que ça se passe aussi ! Bref, « Showbizz », c’est le rendez-vous des stars !

Les coulisses du crime

L’idée de cette émission est très simple : profiter de la richesse de nos rédactions qui, depuis plusieurs années, ont couvert les drames qui ont touché nos régions. Ces journalistes « mémoires vivantes » prennent le temps de vous raconter, à travers d’anecdotes parfois jamais dévoilées, comment ils ont vécu ces faits divers qui ont bouleversé notre pays. Au programme des premiers épisodes : la tuerie de la Place Saint-Lambert à Liège, l’effroyable meurtre de David Ervinckx, un comptable de Charleroi, et l’histoire de Corine, qui était restée coincée six jours dans sa voiture à Saint-Georges.

Coronavirus News

Dans ce podcast, toutes les infos décryptant les conséquences du Covid-19 sur votre quotidien : les phases successives du déconfinement, des interviews de virologues comme Emmanuel André, l’analyse des derniers chiffres donnés par le Centre de crise, des conseils pour gérer au mieux le déconfinement avec vos animaux de compagnie, une sexologue qui vous donne des conseils pour bien traverser cette période « particulière »…

Sport News

Dans cette émission, les experts de notre rédaction sportive analysent les dernières infos foot, sports moteurs, cyclisme, tennis… Et vous proposent également quelques interviews prestigieuses (Christian Benteke, Sébastien Loeb…). Et ce n’est pas tout : on vous concocte, pour la reprise des compétitions sportives et le retour du foot en Belgique, l’une ou l’autre surprise…

L’histoire du Doudou à Mons

L’événement montois n’a pu se dérouler ce week-end. Mais nous vous proposons, en six épisodes, de revivre l’histoire du Doudou. Comme le mythe du Car d’Or, le choix des chanoinesses, les Montois qui défient l’Empereur…

D’autres projets sont également en cours, comme une émission culinaire où des chefs vous donneront des conseils pour « cuisiner comme des chefs ».

Comment les écouter ?

Pour retrouver notre offre de podcasts, différents moyens s’offrent à vous. D’abord, sur le web. Sur www.sudinfo.be/podcast, www.lameuse.be/podcast, www.lanouvellegazette.be/podcast, www.laprovince.be/podcast, www.nordeclair.be/podcast et www.lacapitale.be/podcast, vous pouvez retrouver l’ensemble de nos émissions en un seul clic

L’ensemble de nos productions se retrouvent aussi sur nos applications mobiles. Et vous pouvez également vous abonner à nos émissions via votre application préférée de podcasts et/ou de musique en streaming. Nous sommes en effet présents sur les plateformes comme Deezer, Sportify, TuneIn, Tootak, Radioline, Spotify et l’application « Podcasts » d’Apple. Dans la barre de recherche, il vous suffit de taper « Sudpresse » ou « Sudinfo » pour retrouver nos émissions. Et ensuite vous y abonner… Idéal pour nous écouter en voiture ou via votre enceinte connectée.